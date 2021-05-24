В России выявили 8 406 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 406. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 009 911. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.