В МИД РФ рассчитывают, что возобновление чартеров в Египет состоится в ближайшее время

Москва рассчитывает, что возобновление чартерных рейсов между РФ и курортами Египта состоится в ближайшее время, но все зависит от ситуации с коронавирусом. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает Trend.

"Мы надеемся, что в ближайшее время. Но все зависит еще от коронавирусной ситуации. Так-то, конечно, решение принято", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска чартеров в Египет.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.