Россия предлагает Саудовской Аравии сотрудничество в сфере атомной энергетики в третьих странах, в том числе при проектировании атомных электростанций (АЭС) с реакторами малой мощности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Другое перспективное направление - это сотрудничество в области реакторов малой мощности. Это новое направление, мы здесь предлагаем совместную работу формирования российско-саудовского партнерства для доработки проекта АЭС мощностью 600 МВт и его дальнейшего продвижения на рынке третьих стран", - сказал Новак.

Россия предложила Саудовской Аравии начать сотрудничество в области производства водорода, заявил вице-премьер Александр Новак.

Межправкомиссия России и Саудовской Аравии во вторник утвердит дорожную карту стратегического сотрудничества между двумя странами, сообщил он.

РФ и Саудовская Аравия могут увеличить торговый оборот до $5 млрд к 2024 г. за счет либерализации двусторонней торговли и преференций, считает Новак.

Россия и Саудовская Аравия имеют перспективы сотрудничества в фармацевтике, медицинском оборудовании, строительстве инфраструктуры, сказал вице-премьер.

Россия ждет регистрации вакцины "Спутник V" в Саудовской Аравии, готова к поставкам, сообщил Новак.