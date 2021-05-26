Мантуров заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям

Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Аргументам и фактам", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Но следует понимать: главная задача государства - создавать добавленную стоимость, остающуюся в стране, и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Поэтому, если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости - почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству", - сказал министр.