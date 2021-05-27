"Газпром" в 2021 году может увеличить добычу газа на 11,7%

Россия 27 мая 2021 17:33 (UTC+04:00)
"Газпром" в 2021 году может увеличить добычу газа на 11,7%

"Газпром" увеличил оценку по объему добычи газа в 2021 году до 506,5 млрд куб. м. Об этом говорится в презентации холдинга к пресс-конференции заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Маркелов в интервью корпоративному журналу компании в апреле сообщал, что "Газпром" в 2021 году планирует добыть 496,9 млрд куб. м газа.

В 2020 году "Газпром" добыл 453,5 млрд куб. м газа. Таким образом, в этом году добыча газа может вырасти на 11,7% в сравнении с прошлым годом.

В материалах к пресс-конференции сообщается, что по итогам 2020 года прирост запасов "Газпрома" за счет геолого-разведочных работ составил 486,3 млрд куб. м, коэффициент восполнения запасов газа - 1,08.

В прошлом году "Газпромом" было открыто три месторождения: 75 лет Победы на шельфе Карского моря с запасами более 200 млрд куб. м газа по категориям С1+С2, месторождение Солхэм в ХМАО и Центрально-Уранское в Оренбургской области. Также были выявлены 22 новые залежи на ранее открытых месторождениях в ЯНАО, ХМАО, Томской области, на шельфе Карского моря.

"Газпром" с 1 января по 15 мая 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 15,4% (на 26,9 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 201,3 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 26,7% (на 16 млрд куб. м) - до 76 млрд куб. м.

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