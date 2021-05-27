Россия призывает Армению и Азербайджан решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров - МИД

БАКУ/Trend/- Россия призывает Армению и Азербайджан решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров, сообщает Trend со ссылкой на МИД РФ.

Как отмечается, 27 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко провел телефонный разговор со Спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром по инициативе последнего.

Состоялся полезный обмен мнениями и оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров. Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу»,- говорится в сообщении.