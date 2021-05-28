Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 мая, встретится в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"28 мая в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.