Россия и Словения договорились проработать правовую базу в области защиты инвестиций

Россия и Словения договорились подготовить дополнительные документы для укрепления правовой базы в сфере защиты инвестиций. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Договорились ускорить подготовку некоторых дополнительных документов, которые помогут совершенствовать и укрепить договорно-правовую базу, в том числе в области поощрения и защиты инвестиций, в сфере пенсионного обеспечения, а также в сфере культуры, науки, спорта и молодежной политики", - сказал министр.

Лавров отметил, что Москва положительно оценивает межпарламентские связи между странами, включая контакты по линии существующих групп дружбы, а также контакты между регионами. "[Также] высказались за активизацию деятельности межправительственной торгово-экономической комиссии, учитывая тенденцию снижения товарооборота, которая наблюдалась в прошлом году по понятным причинам", - добавил глава МИД РФ.