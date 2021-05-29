Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов

Количество оформленных автокредитов в РФ за апрель подскочило до исторического максимума в 93,8 тысячи ссуд, одновременно средний чек снизился на 3%. Как передает Trend, об этом рассказали Прайм в бюро кредитных историй "Эквифакс". Такую динамику в компании объяснили смещением спроса в сторону более бюджетных моделей.

Предыдущий рекорд по количеству автокредитов был установлен в марте.

По данным компании, россияне в апреле взяли на 15,5% больше автокредитов. При этом средний лимит просел впервые с начала года — на 3%, до 970,7 тысячи рублей.

Объем выданных в апреле кредитов вырос на 12,2% — до 91 миллиарда рублей, что также стало историческим максимумом. В результате количество активных ссуд на покупку автомобилей по итогам апреля увеличилось на 1,5% — до 1,7 миллиона единиц, а их общий объем подрос на 2,7% — до 946,1 миллиарда рублей.

"Некоторое снижение средней суммы автокредита в апреле по сравнению с мартом связано исключительно с большим объемом выданных кредитов, сместившимся в сторону более бюджетного сегмента", — отмечают эксперты.

В то же время они не наблюдают смещения спроса между сегментами новых и подержанных автомобилей: более 60% автокредитов в течение последних нескольких месяцев выдается на приобретение новых машин.