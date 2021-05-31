В России разработали Aurus на водороде

НАМИ разработал автомобиль Aurus на водороде. Машина была представлена в ходе церемонии запуска серийного производства Aurus, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день - и это не фраза речи - является единственным (в своем классе) в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе", - сказал на церемонии глава Минпромторга Денис Мантуров.

31 мая начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане. Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. Мощности завода рассчитаны на производство до 5 тыс. автомобилей в год.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента РФ. Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).