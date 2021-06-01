Россия продлевает ограничение полетов в Турцию
Россия продлила до 21 июня ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщили в оперштабе по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
При этом регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией будет возобновлено со 2 июня, рейсы по маршруту Москва-Лондон будут летать три раза в неделю на взаимной основе. Такое решение оперштаб принял в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании.
Авиасообщение с Танзанией было также приостановлено с 15 апреля по 1 июня текущего года.
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