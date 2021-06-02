Россия и Иран договорились развивать контакты в оборонной сфере

Замглавы министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны и поддержки ВС Ирана бригадным генералом Ходжатоллой Корейши двустороннее сотрудничество на встрече в Москве. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, стороны "подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере".