В России за сутки выявили 9 977 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 977, это максимальный показатель с 14 марта. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 145 843, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Магаданской области, Северной Осетии, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике (по 0,05%).

В частности, за сутки выявили 846 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 776 - в Московской области, 163 - Нижегородской области, 155 - в Ростовской области, 140 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 269 262 человека.