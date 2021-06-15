На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в понедельник на Камчатке, сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очаг залегал на глубине 49 км, эпицентр находился в 88 км от села Никольское", - говорится в сообщении.

По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет. Жители населенных пунктов подземных толчков не ощущали.