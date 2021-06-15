Переговоры Путина и Байдена в Женеве рассчитаны на четыре-пять часов с учетом перерывов

Продолжительность саммита РФ - США в Женеве 16 июня, как планируется, составит примерно четыре-пять часов с учетом перерывов. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Переговоры] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сколько по плану отводится времени на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, начало саммита запланировано на 14:00 мск (13:00 по местному времени). Переговоры пройдут сначала в узком, затем в расширенном формате, с участием делегаций. При этом предусмотрен в том числе перерыв на чай-кофе, говорил Ушаков. По словам помощника президента, несмотря на график, реальная продолжительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия и как будут настроены президенты.