На востоке России произошло землетрясение

Жители поселка Синегорск, входящего в Южно-Сахалинский городской округ России, ощутили утром в пятницу землетрясение магнитудой 3,7. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"18 июня в 05:14 (22:14 GMT+4) зарегистрировано землетрясение в 6 км восточнее села Синегорск. Магнитуда сейсмособытия составила 3,7, глубина - 16 км. Землетрясение ощутили жители села Синегорск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.