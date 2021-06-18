На востоке России произошло землетрясение
Жители поселка Синегорск, входящего в Южно-Сахалинский городской округ России, ощутили утром в пятницу землетрясение магнитудой 3,7. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
"18 июня в 05:14 (22:14 GMT+4) зарегистрировано землетрясение в 6 км восточнее села Синегорск. Магнитуда сейсмособытия составила 3,7, глубина - 16 км. Землетрясение ощутили жители села Синегорск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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