Президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов предлагает МСЭ выработать единые мировые стандарты для интернета вещей

Россия 18 июня 2021 18:49 (UTC+04:00)
Президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов предлагает МСЭ выработать единые мировые стандарты для интернета вещей

БАКУ/Trend/ - Президент "Вымпелкома" (бренд "Билайн") Рашид Исмаило,в ранее выдвинутый в качестве кандидата на пост генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ), предлагает союзу выработать единые мировые стандарты для интернета вещей. Об этом говорится в его предвыборной программе "Пять шагов к гуманизации ИКТ", текст которой имеется в распоряжении ТАСС, передает Trend.

"Стремление сделать технологии как можно более доступными и распространенными сместило фокус с человека с его ценностями и правами, заложив тем самым огромный конфликтный потенциал. Необходимо вернуть доверие к цифровым технологиям. Международный союз электросвязи должен сыграть в этом значительную роль, возглавив работу по стандартизации технологий и выработке рекомендаций самой широкой сферы применения", - сказал ТАСС Исмаилов.

В целом в своей программе он выделил пять ключевых приоритетов - это поддержка человекоориентированной цифровой экономики и общества; предоставление всем жителям земли широкополосного доступа в интернет; управление рисками, проблемами и возможностями, возникающими в результате стремительного развития коммуникационных технологий; создание оптимальной среды для инноваций в области электросвязи и информтехнологий в поддержку цифровой трансформации общества, а также укрепление сотрудничества между членами МСЭ.

В приоритете "Управление рисками, проблемами и возможностями, возникающими в результате стремительного развития электросвязи и ИКТ" президент "Вымпелкома" предлагает сконцентрироваться на участии союза в разработке и продвижении международных стандартов, способствующих безопасности и функциональной совместимости. В частности, необходимо использовать потенциал союза в выработке эффективных решений и использование лучшего опыта государств - членов МСЭ в сфере информационной безопасности при использовании электросвязи и ИКТ; направить информатизацию для предотвращения и борьбы с последствиями пандемий; создать единые международные правила работы беспилотных машин, автономных физических и виртуальных систем с элементами искусственного интеллекта (ИИ) как на уровне технических регламентов, так и этических кодексов, а также необходимо создать рекомендации для обновления национальных законодательств и разработать международные кодексы по этому направлению.

В части персональных данных Исмаилов предлагает расширение использования анонимизированных данных для баланса между безопасностью и защитой частной жизни. Кроме этого, кандидат на пост генсека МСЭ предложил заняться обеспечением универсальных и всеобще признанных прав человека на свою цифровую идентичность, признаваемую всеми странами мира.

Реформа МСЭ, связь нового поколения и доступ к услугам ИКТ

Важным аспектом программы является реформа управленческой модели МСЭ, согласно которой участие в работе союза на избираемых должностях должно быть ограничено двумя сроками вне зависимости от перехода с одной позиции на другую. Программа Исмаилова также предусматривает концентрацию на принятии определенных регуляторных принципов всеми странами и внедрении международных стандартов при поддержке союза. В частности, речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве государств - членов МСЭ с частным сектором, операторами электросвязи и организациями, которые играют значительную роль в глобальном развитии и внедрении электросвязи и информтехнологий, в том числе для создания процесса разработки документов стратегического планирования и их оперативного принятия и изменения, соответствующего современному темпу развития информтехнологий в мире.

"Россия как одна из стран - основателей Союза и я как кандидат на пост генсекретаря МСЭ чувствуем высокую ответственность за укрепление и дальнейшее развитие МСЭ в интересах всех жителей земли и готовы максимально содействовать укреплению кадрового потенциала МСЭ и эффективной деятельности Союза. Убежден, что мой более чем 30-летний опыт работы в сфере ИКТ позволит мне повести МСЭ к новым горизонтам и одновременно ответить новым вызовам, стоящим перед ним", - сообщает в программе Исмаилов, добавляя, что важным аспектом станет реформа управленческой модели МСЭ.

Он отмечает, что инфраструктура электросвязи и информтехнологий является основополагающей базой для цифровой экономики. "МСЭ должен поощрять инвестиции в развертывание IMT-2020/5G и другие передовые технологии, предотвращая рост экономического неравенства между странами с помощью следующих механизмов: создание равноправных регуляторных условий для всех игроков, фокусируясь на регулировании определенных функций, а не технологий и индустрий; оптимизация налоговых и правовых норм; трансформация рабочих мест по всему миру через выработку стандартных процедур и алгоритмов вывода производств из классической схемы в цифровую; широчайшая демонополизация информтехнологий через поддержку открытых международных стандартов", - говорится в программе.

Также Исмаилов отмечает, что к 2030 году каждый житель должен иметь возможность доступа к услугам ИКТ, что является ключевым фактором достижения Целей устойчивого развития ООН. Союзу и другим организациям общей экосистемы необходимо активизировать усилия по преодолению всех аспектов цифрового разрыва для того, чтобы каждый мог воспользоваться преимуществами цифровой экономики: усиленное внимание к потребностям развивающихся стран, реальному устранению цифрового разрыва, а также постоянное внимание к нуждам людей со специальными потребностями, защита детей и так далее; укрепление роли МСЭ в управлении использованием частотного спектра и спутниковых орбит, а также в разработке согласованных на глобальном уровне норм и стандартов, имеющих основополагающее значение для обеспечения доступной и приемлемой в ценовом отношении электросвязи для всех.

О выдвижении на пост генсека МСЭ

В апреле 2021 года глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов выдвинут в качестве кандидата на пост генерального секретаря Международного союза электросвязи. Выборы генерального секретаря МСЭ пройдут на полномочной конференции МСЭ в 2022 году.

Международный союз электросвязи основан 17 мая 1865 года и является специализированным учреждением ООН в сфере электросвязи/информационно-коммуникационных технологий. Россия является одной из немногих стран - основателей МСЭ. Членами союза являются 193 государства, сетевые операторы, компании - производители телекоммуникационного оборудования, разработчики технических средств и программного обеспечения вычислительной техники. Штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).

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