МИД РФ: итоги выборов в Иране положительно повлияют на переговоры по ядерной сделке

Россия рассчитывает на то, что итоги выборов президента Ирана положительно повлияют на переговоры Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает Trend.

"Надеемся, [что повлияют] только положительно, а дальше посмотрим по поведению других участников этого соглашения", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Кабулова, Россия приветствует итоги выборов президента Ирана и уверена, что сотрудничество Москвы и Тегерана продолжится в положительном и конструктивном ключе.

"Мы оцениваем положительно [итоги выборов президента в Иране] и уверены, что наши отношения будут развиваться по-прежнему конструктивно и поступательно", - сказал Кабулов.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента завершились в субботу ночью. В них приняли участие 28,9 млн человек. Эбрахим Раиси получил 17,9 млн голосов, МВД страны сообщило, что он признан официальным победителем голосования. Президент России Владимир Путин направил Раиси поздравительную телеграмму.