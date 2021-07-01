Россия и Иран с 1 июля запустят безвизовый режим для групповых туристических поездок

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Ираном вступает в силу с четверга, 1 июля, однако на практике граждане обеих стран смогут воспользоваться этой возможностью только после снятия временных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующая договоренность между правительствами РФ и Ирана была подписана еще 28 марта 2017 года в ходе визита в Москву иранского президента Хасана Роухани. Документ предусматривает безвизовые поездки туристических групп в составе от 5 до 50 человек, сформированных туристическими организациями России и Ирана, на срок до 15 дней. Суммарный срок пребывания граждан одного государства на территории другого не должен превышать 90 дней в течение каждого периода, составляющего 180 дней.

7 июня руководитель Ростуризма Зарина Догузова и министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан, координирующие соглашение, подписали план действий по реализации данного документа. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что в соответствии с ним туристы из обеих стран смогут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные компании, при этом на всю группу будет выдаваться одна виза.

Посол России в Иране Леван Джагарян 10 июня отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы туристический поток из Ирана возобновился, однако план по реализации соглашения фактически начнет действовать только после нормализации ситуации с коронавирусом. В российском дипведомстве накануне также отметили, что иранские туристы смогут приезжать в Россию только после снятия временных ограничений на въезд, связанных с пандемией.

На данный момент из-за вспышки коронавирусной инфекции въезд для иранских граждан в Россию ограничен в соответствии с постановлением правительства РФ. Регулярные рейсы между Россией и Ираном не осуществляются.