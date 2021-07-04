В России выявили 25 142 случая заражения коронавирусом за сутки.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 142, до 5 610 941, это максимальное значение со 2 января. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованные в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 484, до 5 068 901. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663 против 697 днем ранее, до 137 925. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.