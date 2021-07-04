Михаил Гусман прокомментировал назначение Игнатенко гендиректором ОТР: Появится новое дыхание

Назначение Виталия Игнатенко на должность генерального директора Общественного телевидения России стало резонансной новостью в медиамире. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС и давний соратник Виталия Игнатенко, специально для "МК" прокомментировал кадровое решение Путина.

"Прежде всего хотел бы поздравить Виталия Никитича с этим назначением. Он человек высочайшего профессионализма, неиссякаемой энергии и несколько десятилетий по праву является гуру отечественной журналистики", - сказал Михаил Соломонович в беседе с "МК".

Гусман отметил, что у Виталия Игнатенко внушительная профессиональная биография: "Он связан с журналистским цехом более полувека и прошел все карьерные ступеньки от рядового корреспондента до заместителя главного редактора тогда великой "Комсомольской правды", а потом главного редактора журнала "Новое время", наконец, более двадцати лет возглавлял мировое агентство ТАСС, где я вместе с ним работал".

В телевизионном отношении опыту Виталия Игнатенко тоже можно позавидовать. "Многие знают и помнят, что более десяти лет он был председателем совета директоров ОРТ, таким образом стратегические решения ведущего российского канала принимались при непосредственно участии Виталия Никитича, - отметил Михаил Гусман. - В последние годы Виталий Игнатенко возглавлял наблюдательный совет Общественного телевидения России и много сделал для того, чтобы под руководством недавно ушедшего из жизни великого тележурналиста Анатолия Лысенко этот канал приобретал все большую популярность".

В апреле этого года Виталий Игнатенко отметил 80-летие, однако все, кто с ним работает, не устают восхищаться трудолюбию и энтузиазму легенды отечественной журналистики.

"Я думаю, что решение президента о назначении Виталия Никитича на должность генерального директора ОТР свидетельствует о том, что у нас в стране ценят профессионалов, людей дела, людей, преданных отечеству, вне зависимости от возраста, записанного в их паспортах, - говорит Михаил Гусман. - Уверен, что под руководством Виталия Игнатенко у ОТР откроются новые возможности, появится новое дыхание. Виталий Никитич многие годы возглавляет Всемирную ассоциацию русской прессы и Фонд поддержки зарубежной русскоязычной прессы. И вот прошло буквально два часа после указа президента, и я как ответственный секретарь этой ассоциации получил десятки откликов наших коллег со всего мира. И все они не только поздравляли Виталия Игнатенко с новым назначением, но и выражали готовность внести свою лепту в развитие ОТР".