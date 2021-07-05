Песков заявил, что консультации ОПЕК+ будут продолжаться до достижения консенсуса

Консультации по линии ОПЕК+ будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут консенсус, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник в беседе с журналистами на вопрос, как долго будут вестись консультации в рамках сделки, представитель Кремля ответил, что это будет происходить "до тех пор, пока не будет достигнут консенсус".

При этом Песков оставил без комментариев сам ход консультаций по линии ОПЕК+. "Там продолжается работа, и, конечно, эта работа не может вестись в каком-то публичном формате", - пояснил представитель Кремля.