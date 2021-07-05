Вакцину "Эпиваккорона-Н" зарегистрируют под брендом Aurora-CoV

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н", которая сейчас проходит клинические испытания, будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV. Об этом говорится в совместном заявлении Роспатента и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Aurora-CoV. <…> Товарный знак Aurora-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" - вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования", - говорится в сообщении.