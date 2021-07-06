Лавров предостерег США от попыток действовать с позиции силы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka, опубликованном на сайте МИД России, предостерег Соединенные Штаты от попыток действовать с позиции силы, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал — на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно», — заявил Лавров.

Он уточнил, что Россия не приемлет нотаций и требований политиков из Соединенных Штатов после саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Тем не менее, Лавров положительно оценил эту встречу.

«По нашему мнению, российско-американский саммит прошел в откровенном и деловом ключе. Удалось подробно обсудить ситуацию в двусторонних делах, обменяться соображениями по проблематике стратегической стабильности, контроля над вооружениями, по региональным конфликтам», — заявил Лавров.

Глава МИД России оценил саммит Путина и Байдена как первый шаг по восстановлению отношений между странами.