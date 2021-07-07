Путин назвал киберпреступность и незаконную миграцию общими вызовами для стран Европы

Борьба с преступлениями в киберсреде и незаконной миграцией, обеспечение экологической безопасности являются общими задачами для всех европейских стран. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Конференции руководителей прокуратур европейских государств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его оценке, соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции находятся в числе вопросов, которые заслуживают "самого серьезного внимания".

"Для всех европейских стран это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента", - констатировал Путин.

Как отметил глава государства, российская прокуратура активно работает по всем этим направлениям.