Международные резервы России за неделю снизились на $1,7 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 2 июля 2021 года снизились на $1,7 млрд и составили $590,7 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 25 июня международные резервы составляли $592,4 млрд.

Международные резервы снизились в результате отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.