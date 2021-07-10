В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 752 против 726 днем ранее, до 142 253. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 102 летальных исхода в Санкт-Петербурге, по 28 - в Иркутской и Нижегородской областях, 22 - в Краснодарском крае, 21 - в Ростовской области.

Число подтвержденных случаев заражения в России возросло за сутки на 25 082, до 5 758 300. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В частности, за сутки было выявлено 2 487 случаев заражения в Московской области, 1 978 - в Санкт-Петербурге, 527 - в Нижегородской области, 423 - в Воронежской области, 401 - в Красноярском крае.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 17 750. Всего уже выздоровели 5 182 837 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 981 пациент в Московской области, 389 - в Нижегородской области, 365 - в Свердловской области, 358 - в Воронежской области, 301 - в Пермском крае.

В настоящее время в России болеют 433 210 человек.