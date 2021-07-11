В регионах России лесные пожары тушат на площади более 687 тыс. га

Специалисты за сутки ликвидировали в регионах России 105 лесных пожаров на площади около 16,5 тыс. га. Продолжаются работы по тушению возгораний на площади более 687 тыс. га. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны страны.

"На 11 июля 2021 года на территории Российской Федерации действовало 339 лесных пожаров на площади 687 578 га", - говорится в сообщении.

Пожары тушат 7 989 человек, а также 1 322 единицы техники, из которых 79 - воздушных судна, еще 51 ведет мониторинг обстановки.