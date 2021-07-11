В России выявили 25 033 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 033, до 5 783 333. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 382. Всего уже выздоровели 5 200 219 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 749 против 752 днем ранее, до 143 002.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%, следует из данных штаба.