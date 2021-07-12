В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4
Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Эпицентр располагался рядом с островом Симушир (средняя группа Большой гряды Курильских островов). Глубина очага составила 80 километров", - рассказали в филиале.
Землетрясение произошло в 08:07. Информация о том, ощущались ли подземные толчки, уточняется. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и разрушений нет.
Лента новостей
Страны-сопредседатели больше заинтересованы в сохранении статус-кво, чем в разрешении конфликта – азербайджанский депутат
Дома Азербайджана в Германии обратились к немецким политическим партиям по поводу компании Chronimet
Нападки Армении на посла Украины в Азербайджане отражают мифический армянский мир, оторванный от реальности - британский профессор