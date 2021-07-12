Путин дал поручения по итогам разговора с Байденом

Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора 9 июля с президентом США Джо Байденом дал поручения, но их содержание не раскрывается. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер", - ответил представитель Кремля на вопрос, дал ли Путин поручения после разговора с Байденом, в том числе по теме кибербезопасности.

Песков при этом не уточнил, какие были даны поручения по итогам беседы с Байденом. "Не могу вам рассказать", - отметил пресс-секретарь президента РФ.