Путин дал поручения по итогам разговора с Байденом
Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора 9 июля с президентом США Джо Байденом дал поручения, но их содержание не раскрывается. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер", - ответил представитель Кремля на вопрос, дал ли Путин поручения после разговора с Байденом, в том числе по теме кибербезопасности.
Песков при этом не уточнил, какие были даны поручения по итогам беседы с Байденом. "Не могу вам рассказать", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
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