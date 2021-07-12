Песков заявил, что тема цен на нефть не обсуждалась в разговоре Путина и Байдена

Тема ситуации на мировых рынках нефти не затрагивалась в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 9 июля. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждали ли Путин и Байден темы мировых цен на нефть и сделки ОПЕК+.

Сделку ОПЕК+ пока не планируется обсуждать на уровне глав государств, сообщил Песков. "Пока никаких контактов на высшем уровне по теме ОПЕК не планируется", - сказал он.

"С российской стороны работа по этой теме продолжается по линии [вице-премьера Александра] Новака", - добавил Песков.

Страны ОПЕК+ с начала июля не могут договориться об условиях смягчения ограничений по добыче на период до конца этого года. Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель нефти, настаивает на том, что страны ОПЕК+ должны одновременно продлить действие соглашения, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года. Ей возражают ОАЭ, которые говорят, что при продлении следует пересмотреть базовые уровни добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении. Сейчас для всех стран за исключением России и Саудовской Аравии такой базовой отсечкой выступает уровень добычи нефти в октябре 2018 года.