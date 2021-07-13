Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом с Курильскими островами

Сейсмологи во вторник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,8. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр землетрясения находился в 111 километрах южнее острова Симушир средней группы Большой гряды Курильских островов. Глубина очага составила 59 километров", - рассказали в пресс-службе.

Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

Ранее в этот же день у берегов Камчатки и Курил произошли четыре землетрясения магнитудой до 4,9.