Товарооборот России и Китая в I полугодии вырос на 28,2%

Товарооборот России и Китая в первой половине текущего года увеличился в годовом исчислении на 28,2%, до $63,075 млрд. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в первом полугодии вырос на 38,4% и составил около $28,946 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 20,6%, до $34,129 млрд.

Только в июне объем торговли между КНР и РФ составил $12,263 млрд. По итогам 2020 года данный показатель сократился в годовом выражении на 2,9%, до $107,76 млрд.

Ранее власти России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год. 4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне 100 млрд долларов в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель $200 млрд к 2024 году.

В конце января официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил о намерении активизировать торгово-экономическое сотрудничество с РФ в 2021 году, чтобы содействовать достижению поставленной цели по увеличению двустороннего товарооборота до $200 млрд. Он также подчеркнул, что Китай заинтересован в расширении экономических контактов с РФ как на центральном, так и на межрегиональном уровнях.