Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с Египтом по итогам экспертизы

Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх по итогам визита туда российской делегации экспертов. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх", - говорится в сообщении.