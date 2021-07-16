В России выявили 25 704 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 704, до 5 907 999. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В частности, за сутки был выявлено 2 484 случая в Московской области, 1 948 - в Санкт-Петербурге, 529 - в Нижегородской области, 481 - в Красноярском крае, 478 - в Свердловской области. В настоящее время в стране продолжают лечение 460 223 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 932, до 5 300 908. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 932 пациента в Санкт-Петербурге, 1 861 - в Московской области, 449 - в Свердловской области, 400 - в Липецкой области, 380 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 799 против 791 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,49%, следует из данных штаба. В частности, за сутки был зарегистрирован 101 летальный случай в Санкт-Петербурге, 36 - в Иркутской области, 28 - в Нижегородской области, 25 - в Краснодарском крае, 24 - в Воронежской области.