В России за сутки выявили 25 116 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 116, до 5 933 115. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%. В частности, за сутки был выявлен 2 541 случай в Московской области, 1 957 - в Санкт-Петербурге, 535 - в Нижегородской области, 492 - в Свердловской области, 491 - в Красноярском крае. В настоящее время в стране продолжают лечение 463 115 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 437, до 5 322 345. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 118 пациентов в Московской области, 1 927 - в Санкт-Петербурге, 451 - в Свердловской области, 383 - в Нижегородской области, 355 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 787 против 799 днем ранее, до 147 655. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 105 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 38 - в Иркутской области, 28 - в Нижегородской области, 26 - в Краснодарском крае, по 22 - в Московской и Ростовской областях.