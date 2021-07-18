В России за сутки выявили 25 018 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 018, до 5 958 133. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%. В настоящее время в России продолжают лечение 468 483 человека.

Число вылечившихся возросло за сутки на 18 886, до 5 341 231. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 764 против 787 днем ранее, до 148 419. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба.