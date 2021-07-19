В России ликвидируют лесные пожары на площади почти 820 тыс. га

За сутки в регионах РФ ликвидировали лесные пожары на площади 85 763 га. Продолжаются работы по тушению возгораний на площади 819 792 га, большинство из них находится в Якутии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На тушении задействовали 6 545 человек, 1 052 единицы техники, 35 воздушных судов, еще 57 воздушных судов мониторят ситуацию.

В связи с лесными пожарами режим ЧС ввели в восьми субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 60 субъектах РФ.