Консультации РФ и США по стратегической стабильности намечены на 28 июля
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Боевые позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района вновь подверглись обстрелу - минобороны
Эрдоган объявил о скором строительстве нового президентского комплекса и здания парламента Северного Кипра
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с Гурбан байрамы (ФОТО)
Открытие всех коммуникаций сделает реальностью стабильность и безопасность в Южнокавказском регионе - депутат
Российская звезда Яна Батыршина и деятели культуры поддержали детей шехидов Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Освобожден от должности вице-президент по вопросам геологии и геофизики Госнефтекомпании Азербайджана
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Черным по белому – народная артистка Камилла Гусейнова написала повесть о жизни прима-балерины (ФОТО)
Макрон ради роста электоральных симпатий в свой адрес будет всячески разыгрывать "армянскую" карту - Олег Кузнецов
Уголовное дело в отношении экс-начальника Управделами и должностного лица Консульского отдела МИД Азербайджана передано в суд
Загреб и Баку имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества по всем направлениям – экс-президент Хорватии (ФОТО/ВИДЕО)