Число заразившихся коронавирусом в России превысило 6 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 770, это минимум с 6 июля. Всего ковид был диагностирован у 6 006 536 человек. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

В частности, за сутки было выявлено 2 478 случаев заражения в Московской области, 1 934 - в Санкт-Петербурге, 527 - в Нижегородской области, 491 - в Свердловской области, 490 - в Красноярском крае. В настоящее время в России продолжает лечение 474 401 человек.

В Москве за сутки коронавирусом заразились 3 188 человек, это минимальное значение с 6 июня. Всего в городе выявили 1 470 330 заразившихся с начала пандемии.

Число летальных исходов за сутки возросло на 784 против 719 днем ранее, до 149 922.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,5%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 98 смертей, в Иркутской области - 36, в Нижегородской - 29, в Краснодарском крае - 27, в Подмосковье - 22.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 218. Всего уже выздоровели 5 382 213 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 947 пациентов в Московской области, 1 894 - в Санкт-Петербурге, 452 - в Свердловской области, 405 - в Нижегородской области, 369 - в Пермском крае.