Самолеты Ил-76 начали доставку БМП-2М на военную базу России в Таджикистан

Доставка модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М началась на российскую военную базу в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты до конца июля. БМП-2М будут задействованы в совместных учениях РФ, Узбекистана и Таджикистана на полигоне близ границы с Афганистаном.

"Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из России на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) на 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане", - говорится в сообщении.

БМП-2М имеют автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.