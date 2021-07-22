В России выявили 24 471 случай заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 471. Общее количество заразившихся увеличилось до 6 054 711. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.
В частности, за сутки было выявлено 1 943 заразившихся в Санкт-Петербурге, 534 - в Нижегородской области, 506 - в Красноярском крае, 495 - в Свердловской области, 460 - в Воронежской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 475 753 человека.
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