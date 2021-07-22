Лавров ожидает, что сессия сирийского Конституционного комитета вскоре состоится
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на скорый созыв следующего заседания сирийского конституционного комитета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это хорошая возможность, я думаю, на этом этапе обменяться оценками, мнениями и увидеть путь вперед, особенно поскольку следующая сессия конституционного комитета, надеюсь, может скоро быть созвана", - сказал он в четверг, открывая переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Министр обратил внимание, что относительная стабилизация ситуации "на земле" в Сирии не сопровождается усилиями международного сообщества по решению гуманитарных проблем и восстановлению инфраструктуры для безопасного возвращения беженцев. Лавров выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону с выполнением резолюции СБ ООН 2585 по продлению трансграничной помощи Сирии.
9 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи Сирии. Документ был подготовлен совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией. Он продлевает работу единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.