Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Россия с субботы официально возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Соответствующее решение в середине июля принял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению штаба авиакомпании этих стран смогут выполнять по четыре рейса в неделю между Москвой и Парижем и Москвой и Ниццей, между Санкт-Петербургом и этими французскими городами - по два рейса в неделю. Что касается Чехии, то авиакомпании смогут выполнять по четыре рейса между Москвой и Прагой.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с 48 государствами. На данный момент решение о возобновлении авиасообщения с Францией и Чехией является формальным: с момента принятия соответствующего решения ни одна авиакомпания не заявила о возобновлении прямых регулярных рейсов.