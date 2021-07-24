Легкий самолет упал в России

Легкий самолет в субботу упал в пригороде Хабаровска. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

"Есть информация о падении легкого самолета, на место выехала оперативная группа. По пострадавшим и погибшим пока ничего не знаем, группа пока не добралась", - сообщил представитель ведомства.