В России за сутки выявили 24 072 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 072, до 6 126 541. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 18 678. Всего уже выздоровели 5 490 634 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 779 против 799 днем ранее. Всего от инфекции умерли 153 874 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,51%, следует из данных штаба.