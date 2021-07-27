Миссия наблюдателей СНГ на выборах в Госдуму России начнет работу в конце августа

Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму России, ее штаб планирует приступить к работе в конце августа. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы по традиции будем готовить миссию по наблюдению за выборами в России. Уже получили приглашение из России. Соответственно, я направил письма во все государства СНГ с просьбой направить наблюдателей в состав миссии СНГ", - отметил глава Исполкома Содружества.

Лебедев сказал, что на сегодняшнем заседании Совета постпредов стран СНГ будет утверждена кандидатура председателя миссии наблюдателей. "Предложена кандидатура заместителя председателя Исполкома СНГ Ильхома Нематова. Надеюсь, что эта кандидатура будет утверждена и по согласованию с российской стороной будет сформирован штаб миссии СНГ по наблюдению за выборами", - сказал Лебедев. "Мы надеемся, что в конце августа штаб приступит к работе в России", - отметил секретарь.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.