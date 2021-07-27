Песков: Россия и США в определенной степени выполняют договоренности саммита в Женеве

Россия и США в определенной степени выполняют договоренности, достигнутые на прошедшем в июне саммите в Женеве. Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва и Вашингтон ведут контакты по кибербезопасности и стратегической стабильности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В определенной степени [договоренности] выполняются. Процесс пошел. Это очень сложный процесс, пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Главное, что идут контакты. Вы знаете, что субстанция чрезвычайно сложная", - сказал представитель Кремля, комментируя текущее состояние договоренностей РФ и США.

"Есть контакты по кибербезопасности, по стратегической стабильности, все это идет во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты", - добавил Песков.