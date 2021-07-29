Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти на 60 тыс. га
Площадь лесных пожаров за последние сутки в России увеличилась почти на 60 тыс. га, до 713 тыс. га. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"За прошедшие сутки 28 июля в России лесопожарными силами ликвидирован 81 лесной пожар на площади 1 797 га. На 00:00 мск (01:00 GMT+4) 29 июля на территории Российской Федерации действовало 246 лесных пожаров на площади 713 309 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
На тушении задействовали 5 618 человек, 987 единиц техники, 63 воздушных судна на мониторинге и еще 32 на тушении.
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