Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти на 60 тыс. га

Площадь лесных пожаров за последние сутки в России увеличилась почти на 60 тыс. га, до 713 тыс. га. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"За прошедшие сутки 28 июля в России лесопожарными силами ликвидирован 81 лесной пожар на площади 1 797 га. На 00:00 мск (01:00 GMT+4) 29 июля на территории Российской Федерации действовало 246 лесных пожаров на площади 713 309 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

На тушении задействовали 5 618 человек, 987 единиц техники, 63 воздушных судна на мониторинге и еще 32 на тушении.